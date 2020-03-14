Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok Geçtiğimiz hafta "Teyze mi oluyorum" diyen arkadaşına verdiği cevapla hamilelik iddialarını güçlendiren Hanife Gürdal, sessizliğini bozdu. Video çekerek açıklama yapan Gürdal, "Hamileysem de haberim yok, bilsem de sizinle paylaşmam" dedi.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl Aralık ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi. Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Kısa sürede gündem olan Hanife, konu hakkında ilk kez konuştu.

HAMİLELİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Evlilik programlarının bitmesiyle eski yaşantısına geri dönen ve şimdilerde evlilik hayatıyla gündemden düşmeyen Hanife, geçtiğimiz hafta Instagram'dan "Teyzemi oluyorum" diye soran arkadaşına sus emojisiyle karşılık verdi. Gürdal'ın arkadaşının "Gel zaman gel. 9 ay sonra yanındayım" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi.

"HAMİLEYSEM DE HABERİM YOK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve YouTube kanalı açarak videolar paylaşmaya başlayan Hanife Gürdal, son yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen hamilelik sorularına cevap verdi. "Hamile değilim" diyen Hanife, "Hamileysem de haberim yok. Haberim olsa da sizin haberinizin olmasını istemem. Ama varken de yok demezdim herhalde" dedi.