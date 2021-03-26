Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 3 aylık evli ve 3 haftalık da hamile olan 19 yaşındaki eşi seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralanan kocanın feryatları yürekleri dağladı.

Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

Samsun'da 3 aylık evli ve 3 haftalık da hamile olan 19 yaşındaki eşi seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralanan kocanın feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cenikli (19), 3 ay önce evlendiği eşi Nurperi Cenikli (19) ile birlikte Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinden Atakum'da bulunan ablasını da alıp alışverişe gitmek için kamyoneti ile yola çıktı. Ahmet Cenikli idaresindeki 55 LK 026 plakalı kamyonet ile seyir ederken bir ara aracın tavan lambasının yandığını fark edince kapının açık olup olmadığını kontrol etti. Kendi kapısının kapalı olduğunu ancak kapı açık olduğunu gösteren tavan lambasının yanmasının devam etiğini gören Ahmet Cenikli, yanındaki eşi Nurperi Cenikli'ye kapıyı kontrol etmesini söyledi. Kapıyı kontrol ettiği sırada seyir halindeki araçtaki açılan kapıdan yere düşen Nurperi Cenikli, kanlar içinde kalıp yaralandı. Çevreden yardım isteyen Ahmet Cenikli şoka girdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nurperi Cenikli, tedavi altına alındı.

Eşinin 3 haftalık hamile olduğunu söyleyen Ahmet Cenikli'nin kaza yerindeki feryatları yürekleri dağladı. "Gözümün önünde düştü" diye gözyaşı döken Ahmet Cenikli, "Çocuğumuza bağışla ya Rabb'im" diye feryat edip ağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:11:47. #1.14#
title