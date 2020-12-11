Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu

11.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:49
Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu

ANTALYA'da delinen safra kesesinden akan iltihabın, karın içine yayılarak mide ve bağırsakların yapışmasına neden olan 31 haftalık hamile Hatice Yavuz, ameliyatla sağlığına kavuştu.

ANTALYA'da delinen safra kesesinden akan iltihabın, karın içine yayılarak mide ve bağırsakların yapışmasına neden olan 31 haftalık hamile Hatice Yavuz, ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Yavuz, büyük mutluluk yaşadı.

Antalya'da bir özel hastanede görevli Op. Dr. Gökhan Ateş, safra kesesi ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran 31 haftalık hamile Hatice Yavuz'un, 1 ay boyunca aynı ağrı nedeniyle pek çok kez hastaneye gittiğini ancak bebeğin yaşamının tehlikeye gireceği gerekçesiyle ameliyat edilmediğini öğrendi. Dr. Ateş, tarafından ameliyat edilen Yavuz, sağlığına kavuştu.

BEBEĞİN KAYBEDİLEBİLECEĞİ SÖYLENMİŞLaparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) ile ameliyat edilen hastanın kendilerine karın ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurduğunu belirten Op. Dr. Ateş, "Hasta, daha önce başka bir hastaneye başvurmuş. Orada safra kesesinin delinerek içindeki iltihabın karın içine yayıldığı ve durumun iyi olmadığı söylenmiş. Ameliyat olması gerektiği ama ameliyatta bebeğin kaybedilebileceği anlatılmış. Ameliyat olmaması durumunda da hem kendisinin hem bebeğinin hayatını kaybedeceği anlatılmış" dedi.Acil ameliyata alınan hastada önce iltihap nedeniyle oluşan ince bağırsak, kalın bağırsak ve midedeki yapışıklıkları açtıklarını kaydeden Op. Dr. Gökhan Ateş, ardından delinen safra kesesinin alındığını ifade etti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Op. Dr. Ateş, böylesine zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikleri için kendilerinin de mutlu olduğu dile getirdi.'ALLAH DOKTORUMUZDAN RAZI OLSUN'2 çocuk annesi Hatice Yavuz ise üçüncü bebeğine hamileyken yaşadıklarını, "Yüksek ateş ve ağrıyla acil olarak geldim. 31 haftalık gebeyim. Acil ameliyata alındım. Hastanede iki gün kaldım. Çok şükür şu anda ben de bebeğim de iyiyiz" sözleriyle anlattı.

"Allah doktorumuzdan razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum" diyen Hatice Yavuz, yaşadığı zorlu sürecin geride kaldığını söyledi.


Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

İlgili Haberler

Üç aylık bebeğin gözündeki kusur ameliyatla giderildi
Üç aylık bebeğin gözündeki kusur ameliyatla giderildi
Karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo 800 gram kitle çıktı
Karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo 800 gram kitle çıktı
Uzmanından uyarı; akıllı mercekler gereksiz ameliyata yol açıyor
Uzmanından uyarı; akıllı mercekler gereksiz ameliyata yol açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:50:02. #1.14#
title