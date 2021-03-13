Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
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Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet

13.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:47
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hamile eşinin gözü önünde Alper Cin'i (24) öldürüp, babası Ahmet'i yaraladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kerem Atılgan (44) müebbet ve 14 yıl, oğlu Kenan Atılgan (20) da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hamile eşinin gözü önünde Alper Cin'i (24) öldürüp, babası Ahmet'i yaraladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kerem Atılgan (44) müebbet ve 14 yıl, oğlu Kenan Atılgan (20) da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Ağustos 2019'da Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan (44) ve oğlu Kenan Atılgan (20), daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet Cin'in (50) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba-oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in (24) de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile Kerem Atılgan, oğlu Kenan Atılgan ve çevredeki esnaftan Yaşar A., tabancayla vurularak, yaralandı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri de 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde vurulan Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Kerem Atılgan ile oğlu Kenan Atılgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba-oğul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 3'üncü duruşması, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıkların Alper Cin'e ait iş yerine gelip, tabancayla ateş edip kaçtıkları anların yer aldığı görüntülerin izlendiği duruşmada, sanık Kerem Atılgan, "Konuşmak için gitmiştik. Tartışma çıkınca silahla Ahmet Cin'in ayağına ateş etmek istedim. O sırada oğlunun yaralanması rastgele oldu" dedi.

Duruşma sonunda sanıklardan Kerem Atılgan, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Kenan Atılgan'a da 'yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezası verildi. - BURSA

Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet
Hamile eşinin gözü önünde kocasını öldüren kişiye müebbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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