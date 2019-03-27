"Hami Projesi"nde İmzalar Atıldı

"Özel okullar ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar sağlamak" amacıyla oluşturulan Hami Projesi'nin protokol imza töreni Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Törene; Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, İl Proje Koordinatörü Canan Özer ile resmi ve özel okul yöneticileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Hami Projesi' ile ilçe genelinde 121 özel okul ile kamu okulu eşleşerek, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" konularında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Protokol İmza Töreni'nde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, "Hami Projesi"nin öze ve resmi okullarımızın 'Biz ne yapabiliriz'i ortaya koymak adına çalışma yapabilecekleri önemli bir proje olduğuna vurgu yaparak projenin okullar arasındaki kalite ve imkan farkının da azaltılması hedeflerine büyük katkı sağlayacağına değindi.

"Eğitim paydaşlarımızla birlikte hepimiz bir bütünün parçası olmalıyız."

"Hami Projesi" kapsamında yapılacak her çalışmada en büyük destekçinin kendileri olacağını söyleyen Yıldırım "Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır." diyor Henry Ford. Birlikte daha başarılı bir gelecek için el ele vermeli, tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte hepimiz bir bütünün parçası olmalıyız. Biliyoruz ki bu yolda yalnız değiliz, yol arkadaşlarımız sizler varsınız."dedi.

Özel ve resmi eğitim kurumlar arasında iş birliğinin desteklenecektir."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü himayesinde 'Hami Projesi" uygulamaya konulduğunu söyleyerek proje kapsamında yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumlar arasında iş birliğinin destekleneceğine ve özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacağına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Topbaş, çalışmanın temel felsefesinin gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği oluşturduğunu söyleyerek projeye destek veren tüm resmi ve özel okul yöneticilerine, öğretmenlerine teşekkür etti.

İl Proje Koordinatörü Canan Özer ise "Hami Projesi" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, Etimesgut ilçesindeki resmi ve özel 121 okul arasındaki protokol imza töreni gerçekleştirildi.

121 Okul Projeye Katıldı

Projeyle, resmi ve özel okulların etkileşiminin artırılması, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması, iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapması hedefleniyor.

"Hami Projesi", yeteneklerin, değerlerin, becerilerin paylaşıldığı sosyal dayanışmayı hedefliyor. Proje kapsamında, özel ve resmi okullar arasında güçlü bağlar kurularak etkileşim sağlanıyor.

Türkiye genelinde 78 ilde 2 bin 714 resmi ve özel okul eşleşmesi gerçekleşirken Etimesgut'ta 66 özel ve resmi okul eşleşmesi yapılarak toplam 121 okulda yürütülen projede, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" faaliyet alanlarında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.

İyi Örnekler Mayıs'ta Ankara'da Sergilenecek

Bu kapsamda, okullar karşılıklı olarak, paylaşmaya değer buldukları konularda birbirlerine hamilik yapıyor. Gerçekleşen faaliyetlerle, bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, akademik başarılarının artırılması ve çözüm odaklı yaklaşımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Hami Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar arasından belirlenen iyi örneklerin mayısta Ankara'da sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler