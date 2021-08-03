Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok
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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nişantaşı'nda görüntülenen Alkan soruları yanıtladı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Alkan soruları yanıtladı. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında oyunculuk yapmak istediğini dile getiren genç kız, babası Hamdi Alkan'ın kendisine torpil yapmadığını belirtti: "Her girdiğim işte seçmelere katıldım. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almaz." 

Sosyal medyada paylaştığı spor videoları da dikkat çeken Alkan, "Kardiyo ve lifting dersleri alıyorum. Bacağımla 90 kilo itebiliyorum. Babam 'Artık yeter, Roberto Carlos bacaklı oldun' diyordu. Güzel gözükmeye çalışmak gibi derdim yok, hayatım nasılsa onu paylaşıyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok - Haberler Magazin
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