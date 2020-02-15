Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı

15.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:17

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın göğüs dekolteli mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı.

CAM KENARINDA CESUR POZLAR VERDİ

Eğitimine yurt dışında devam eden ve geçtiğimiz aylarda sinema filmi Kırk Yalan'da rol alan Zeynep Alkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sırt dekolteli elbisesiyle poz veren Alkan, bu sefer de göğüs dekolteli mini elbisesiyle cam kenarında poz verdi.

İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERMİŞTİ

Instagram hesabında 538 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstermişti.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Zeynep'in Ayşe adında bir kız kardeşi bulunuyor. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı. Alkan hayatına eğitimi tamamlamak için gittiği yurt dışında geçiriyor.