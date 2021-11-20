Hamdi Alkan eşinin öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu

Selen Görgüzel, kadrosunda yer aldığı tiyatro oyunu 'Seviyorsan git ayrıl bence' tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, seyirciler arasında bulunan Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan 'dan izin almıştı. Oyun sonrası hiç konuşmayan Hamdi Alkan, sessizliğini Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e bozdu.

Alkan "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o. Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar!