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Hamdi Alkan eşinin öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu

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Hamdi Alkan eşinin öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin aldı. Alkan, konu hakkında ilk kez konuştu.

Selen Görgüzel, kadrosunda yer aldığı tiyatro oyunu 'Seviyorsan git ayrıl bence' tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, seyirciler arasında bulunan Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. Oyun sonrası hiç konuşmayan Hamdi Alkan, sessizliğini Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e bozdu.

Alkan "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o. Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar!
Hamdi Alkan eşinin öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu

Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi

Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi

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