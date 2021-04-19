Hamas, İsrail'e seçimlerin engellenmesini kabul etmeyeceği mesajı gönderdiğini açıkladı
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Hamas, İsrail'e seçimlerin engellenmesini kabul etmeyeceği mesajı gönderdiğini açıkladı

Hamas, İsrail'e seçimlerin engellenmesini kabul etmeyeceği mesajı gönderdiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'e Filistin seçimlerinin engellemesini kabul etmeyeceği mesajı gönderildiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'e Filistin seçimlerinin engellemesini kabul etmeyeceği mesajı gönderildiğini söyledi.

Aruri, Hamas'a bağlı el-Aksa kanalına verdiği demeçte, "Hamas işgale (İsrail'e) adayları tutuklayarak seçimleri engelleme yönündeki iradesini kabul etmeyeceğine dair mesaj iletti." dedi.

Seçimlerin ertelenmesinin Filistin'i bir anlaşmazlıklar döngüsüne sokacağı ve bölünmeleri derinleştireceğini belirten Aruri, İsrail'in onayına bırakılmaksızın işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Aruri, Kudüs'teki seçim mücadelesi için Hamas'ın hazır olduğunu, bunun ulusal bir mücadele kıvılcımına dönüşebileceğini ve İsrail'in seçimleri engellemek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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