ESKİŞEHİR (İHA) - Hamamkaya ve Sakaryabaşı'ndan göz kamaştıran kış görüntüleri

Çifteler'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

ESKİŞEHİR - Kar örtüsü altındaki Hamamkaya ve Sakaryabaşı'nın drone ile havadan çekilen görüntüleri, bölgenin eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Friglerden kalma yüzey kalıntılarının bulunduğu Hamamkaya ve Sakarya nehrinin doğduğu yer olan Sakaryabaşı bölgesi, beyaz kar örtüsü ile kaplandı. Berraklık bakımından dünyanın sayılı dalış noktaları arasında yer alan Sakaryabaşı, yaz aylarında dalış turizmi için bir uğrak noktası olurken, kışın da ziyaret etmek isteyenlere görsel şölen sunuyor. Çifteler Belediyesi tarafından drone ile havadan görüntülenen bölgeler, eşsiz güzellikleri ile göz kamaştırıyor.