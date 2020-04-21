Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir doktor son mesajında çocuklarına sahip çıkılmasını istedi. Bu olaya sessiz kalamayan Haluk Levent ise ailenin yanına giderek vefat eden doktorun iki kız çocuğuna eğitimleri boyunca burs vereceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son mesajında kızlarına sahip çıkılmasını isteyen Kalaycı'nın kızlarına ünlü şarkıcı Haluk Levent sahip çıktı.

"İKİ KIZIMIZIN BURSLARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla takdir toplayan Haluk Levent, hayatını kaybeden Yavuz Kalaycı'nın ailesiyle buluştu. Bu haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" dedi.

BABASI VE ANNESİ DE KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 56 yaşındaki iki çocuk sahibi Kalaycı 10 gün boyunca uyutuldu ve bu süre içerisinde babası ile annesini Kovid-19 nedeniyle kaybetti.