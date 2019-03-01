Haluk Levent, Uçakta Yaşadığı Trajikomik Anısını Takipçileriyle Paylaştı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, uçak yolculuğu sırasında başına gelen trajikomik bir anısını anlattı. Twitter hesabından anısını paylaşan Levent, yolculuk esnasında yanında oturan kişinin turist olduğunu ve Türkçe bilmediğini düşünerek hostese komik bir şikayette bulunduğunu anlattı.

"YANIMDA AKSİ BİR AMCA OTURUYOR"

Haluk Levent, başına gelen komik anısını şu sözlerle anlattı: Uçakta montumu yerleştirirken yanımdaki adam bana ters baktı. Almanca bir gazete okuyordu ve tipik bir alman. Yerime oturduktan sonra hostes "hoşgeldiniz Haluk bey nasılsınız" dedi. Ben de "iyiyim ama yolculuk kötü geçecek galiba yanımda aksi bir amca oturuyor" deyip güldüm.

"SON ZAMANLARDA HİÇ BU KADAR UTANMAMIŞTIM"

Az sonra adam hostese seslenip Türkçe "bana bir su verir misiniz" dedi. Yemin ederim yerin dibine girdim. Esmer suratım hala kıpkırmızı. Hayır kahkaha atmak istedim de ya adam bir daha ters bakarsa. Sindim pıstım gömüldüm koltuğa. Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım."