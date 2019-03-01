Haluk Levent, Uçakta Yaşadığı Trajikomik Anısını Takipçileriyle Paylaştı
Şarkıcı Haluk Levent, "Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım" diyerek uçak yolculuğu sırasında başına gelen kötü bir anısını anlattı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, uçak yolculuğu sırasında başına gelen trajikomik bir anısını anlattı. Twitter hesabından anısını paylaşan Levent, yolculuk esnasında yanında oturan kişinin turist olduğunu ve Türkçe bilmediğini düşünerek hostese komik bir şikayette bulunduğunu anlattı.
"YANIMDA AKSİ BİR AMCA OTURUYOR"
Haluk Levent, başına gelen komik anısını şu sözlerle anlattı: Uçakta montumu yerleştirirken yanımdaki adam bana ters baktı. Almanca bir gazete okuyordu ve tipik bir alman. Yerime oturduktan sonra hostes "hoşgeldiniz Haluk bey nasılsınız" dedi. Ben de "iyiyim ama yolculuk kötü geçecek galiba yanımda aksi bir amca oturuyor" deyip güldüm.
"SON ZAMANLARDA HİÇ BU KADAR UTANMAMIŞTIM"
Az sonra adam hostese seslenip Türkçe "bana bir su verir misiniz" dedi. Yemin ederim yerin dibine girdim. Esmer suratım hala kıpkırmızı. Hayır kahkaha atmak istedim de ya adam bir daha ters bakarsa. Sindim pıstım gömüldüm koltuğa. Son zamanlarda hiç bu kadar utanmamıştım."
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Bir Alman atasözü ne der? "Alma Almanın ahını çıkar aheste aheste"Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ha ha, Haluk Abi alem adamsın vallahi. :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tarikatler islamın anlatılmasına ve dört dörtlük yaşanmasına hizmet eden önder kurumlardır..ülkemizin maddi ve manevi sahada kalkınması tarikatlerin serbestçe faaliyetlerini yapabilmelerine bağlıdır.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBURCU: Çok Dogru Söylüyorsun Hocam.Yayından Kaldır
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NEYSE BİR ŞEYLER DİYECEKTİM VAZGEÇTİMCevap Yaz Yayından Kaldır