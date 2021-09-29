Haluk Levent, SMA hastası çocukların tedavi masrafları için televizyon programı yapacak

Geçtiğimiz günlerde kira ve yurt fiyatlarından dolayı barınma problemi yaşayan öğrencilere yardımda bulunacağını açıklayan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, bu sefer de Sma hastası çocukların tedavisi için harekete geçiyor.

SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM YAPACAK

Sık sık sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların tedavisi için bağış çağrısı yapan Haluk Levent, bir televizyon programı yaparak tedavi kampanyalarını bitirmeyi hedeflemeye karar verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Levent, "SMA'lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haberedeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA'lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız. Bence başaracağız" ifadelerini kullandı.

500 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 6 BİN TL DESTEK

4 gün önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilere barınma imkanı sağlayacaklarını söyleyen şarkıcı, "Üniversiteli kardeşlerim... Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz" demişti.

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