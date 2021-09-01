Haluk Levent'in PCR testi pozitif çıktı! Koronavirüse yakalandığını takipçilerine videoyla duyurdu
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Haluk Levent'in PCR testi pozitif çıktı! Koronavirüse yakalandığını takipçilerine videoyla duyurdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs tespiti için yapılan PCR testinin pozitif çıktığını takipçilerine video ile duyurdu. Hastalığın hiçbir belirtisini hissetmediği için oldukça şaşkın olduğunu ifade eden sanatçı, gelecek ay Kızıl Ordu ile yapacağı konserin provasını yapmak üzere gideceği Moskova seyahatini de iptal etti. Levent, " Ben de inanamıyorum yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok, hiçbir şeyi yok. Yani Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem." dedi.

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, son yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gelecek ay Rusya'da Kızıl Ordu ile konser gerçekleştirecek olan ünlü şarkıcı, yapılacak provalar için Moskova'ya yapacağı seyahati de iptal etti.

TAKİPÇİLERİNE ÜZÜCÜ HABERİ VİDEOYLA VERDİ

Hiçbir hastalık belirtisi göstermediği için duruma oldukça şaşkın olduğunu ifade eden Haluk Levent, PCR testinin pozitif çıkmasını takipçilerine bir videoyla duyurdu.

"BEN DE İNANAMIYORUM, ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

Levent, çektiği videoda şunları söyledi.

"Canlarım, Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla Cumhuriyet Marşı'yla ilgili provalar yapacaktım. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu'ya konserlerim var ama olmadı, gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok, hiçbir şeyi yok. Yani Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum, onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim ve AHBAB faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına gidiyorum keyifli keyifli. Bilginize."

Haluk Levent'in PCR testi pozitif çıktı! Koronavirüse yakalandığını takipçilerine videoyla duyurdu
Emre İliksiz
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