Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Engin Nurşani, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Nurşani'nin ölüm haberini alan Haluk Levent ise yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu müzisyen Engin Nurşani, geçen yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Bir süredir özel hastanede tedavi gören ünlü isim bu sabah 07.00'de hayata gözlerini yumdu.

"AYLARDIR HASTANEDEN ÇIKAMADI"

Ölümüyle herkesi yasa boğan sanatçı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlarla adını duyuran Haluk Levent ise aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Twitter hesabından ünlü şarkıcıyla olan bir fotoğrafını yayınlayan Levent, "Engin Nurşani'yi kaybettik. Aylardır hastaneden çıkamadı. Bazen olmuyor. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Vefat eden Engin Nurşani'nin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denildi.