Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi
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Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve toplumsal olaylarda yaptığı yardımlarla tanınan Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi. Kolları ve diz kapaklarındaki rahatsızlığın yayılmadan tedavi edilmesini isteyen ünlü sanatçı, takipçilerine " Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.

Toplumsal olaylardaki duyarlılığıyla sevenlerinin takdirini toplayan ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahipleri için yardımlarda bulunan Haluk Levent, bu sefer kendi sahip olduğu rahatsızlık için takipçilerinden yardım istedi.

KOLLARI VE AYAKLARINDAKİ RAHATSIZLIK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Kolları ve ayaklarıyla birlikte diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir rahatsızlığı olduğunu dile getiren 52 yaşındaki ünlü sanatçı, vücuduna yayılmadan önce bunun tedavisini yaptırmak istediğini söyledi.

"MERHEMLER FAYDA ETMEDİ, BULUN ŞU TEDAVİYİ"

Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bir şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor. 1 yıldır kaşınıyor mübarek."

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Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi
Emre İliksiz
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