Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve toplumsal olaylarda yaptığı yardımlarla tanınan Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi. Kolları ve diz kapaklarındaki rahatsızlığın yayılmadan tedavi edilmesini isteyen ünlü sanatçı, takipçilerine " Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.