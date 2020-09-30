Haluk Bilginer'in rol aldığı "Pencere" tiyatroseverlerle buluştu
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Haluk Bilginer'in rol aldığı "Pencere" tiyatroseverlerle buluştu

30.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:05

Beylikdüzü Belediyesinin 2020-2021 kültür sanat sezonu, oyuncu Haluk Bilginer'in çevirisini üstlendiği ve rol aldığı "Pencere" adlı oyunla açıldı.

Beylikdüzü Belediyesinin 2020-2021 kültür sanat sezonu, oyuncu Haluk Bilginer'in çevirisini üstlendiği ve rol aldığı "Pencere" adlı oyunla açıldı.

David Hare tarafından yazılan, orijinal ismi "Skylight" olan oyun ilk olarak 1997 yılında Londra Ulusal Tiyatrosu'nda sergilendi.

Birkan Uz'un yönetmenliğini üstlendiği oyun, Beylikdüzü Belediyesinin yeni kültür sanat sezonu açılışında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Haluk Bilginer'in "Tom", Esra Bezen Bilgin'in "Kyra" ve Kürşat Demir'in "Edward" rolünü canlandırdığı oyunun sahne tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, müziklerini Çağrı Beklen hazırladı.

İki perde olarak sergilenen ve 130 dakika süren oyunu, yaklaşık 700 kişilik salonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 350 kişi izledi.

Oyunun hikayesi özetle şöyle:

"Tom ve Kyra, üç yıl önce ayrılmış, iki eski aşıktır. Tom bir restoran sahibi, Kyra ise öğretmendir. Kyra, Tom ile çalışırken tanışmış ve epey uzun süren bir aşk yaşamış ve daha sonra yolları ayrılmıştır. Bir süre sonra kader onları, bir akşam tekrar karşılaştırır."

Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Pencere' tiyatroseverlerle buluştu
Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Pencere' tiyatroseverlerle buluştu
Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Pencere' tiyatroseverlerle buluştu
Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Pencere' tiyatroseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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