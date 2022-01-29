Halsizliğe ne iyi gelir? Vücut kırgınlığı ve halsizliğe ne iyi gelir? Halsizliğe ne iyi gelir evde çözümü nedir?

Bu rahatsızlık toplumun genelinde baş gösterir. Stres, düzensiz uyku ve depresyon halsizliğin temel nedenleridir. İnsanların halsizlik yüzünden normal ve iş hayatındaki verimi düşer. Bu durumu önlemek ve halsizliği atlatmak için araştırma yaparlar. Biz de bu yazımızda ''Halsizliğe ne iyi gelir?'', ''Halsizliğe evde çözümler nelerdir?'' diye sizden gelen sorulara cevap verdik. İşte detaylar.

HALSİZLİK NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Yoğun iş temposundan sonra ya da yapılan spor nedeniyle vücuttaki laktik asitin aşırı derecede birikmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Düzensiz uyku, sağlıksız beslenme, hareketsiz kalma, vitamin yada mineral eksikliğihaksizliğin oluşmasındaki ana nedenlerdendir. Bu rahatsızlığı gidermek için ilk önce doktorunuza başvurunuz (Bir Hastalık Belirtisi Olabilir). Doktorların ilaçlarına destek olarak halsizliğe evde çözüm olan doğal ve bitkisel yöntemleri kullanabilirsiniz.

HALSİZLİĞE NE İYİ GELİR EVDE ÇÖZÜMÜ NELERDİR?

1- Muz içerdiği protein ve enerji bakımından gün içinde zinde ve enerjik kalmanızı sağlayacaktır.

2-Ceviz ve fındık içerdikleri omega 3 yağ ve birçok mineral sayesinde bağışıklık sisteminizi koruyup size enerji verecektir.

3- Ekinezya içerdiği birçok vitamin (A,B ve E) sayesinde vücudunuzda vitamin eksikliği varsa giderir. Dinç ve enerjik bir şekilde hayata başlamanızı sağlar.

4- Mısır püskülü kan şekerini dengeleyerek halsiz düşmenizi önler. Bir fincan sıcak suya bir tutam mısır püskülü ilave ederek demleyin ve tüketin kırgınlığınızı alacak enerji verecektir.

5- Tarçın ve ginseng hem size enerji verecek hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir ikilidir. İkisi bir fincan sıcak suda demleyerek tüketebilirsiniz.

6- Aleo vera çayı ile hem B vitamini hem de bolca protein alarak halsizliğinize şifa olacaktır.

7- Kabak çekirdeği içerdiği (Omega 3 yağ asidi, B1, B2, B5 ve B6 vitaminleri) sayesinde tam bir şifa deposu olan kabak çekirdeği halsiz düşen vücudunuzu da enerji verecek derman olacaktır.

8- Lif deposu olan elma ve yulaf ezmesini süt ile karıştırarak üzerine de bir miktar bal ekledikten sonra tüketin.

HALSİZLİK NASIL GEÇER ve GERİ GELMEZ?

1- Spor yaparak hayatınıza ve vücudunuza en büyük iyiliği yapacaksınız. Evde bile olsanız ısınma ve gevşeme egzersizleriyle zindelik kazanabilirsiniz. Çoğu video uygulamalarında basitçe yapılan hareketler bile yeterli olacaktır ama önemli olan alışkanlık haline getirmek olacaktır.

2- Bol bol su tüketerek. Vücudunuzun iç sıvı dengesini ne kadar düzende tutarsak vücudumuz da bize o kadar güzel geri dönüşler verecektir.

3- Kötü ve zararlı alışkanlıkları bırakarak en büyük adımı atmış olacaksınız. Hala bu devirde sahibi olduğunuz zararlı alışkanlıkların vücudumuza olan zararlarını bilmeyen yoktur herhalde. Ki hala ben devam ederim diyorsanız kötü sonuçlarına katlanacaksınız.

4- Tüketmiş olduğunuz gıdaların bir kısmını organik olarak üretebilirsiniz. En basitinden yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Aldığınız meyve veya sebzeleri yıkarken daha dikkatli olabilirsiniz.

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