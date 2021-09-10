Halo Infinite Multiplayer başlangıç ve kayıt tarihi açıklandı

Halo Infinite hayranları bir dizi gecikmeye katlanmak zorunda kalmış olsa da, sonunda sona erdiği görülüyor. Halo Infinite'in çıkış tarihi onaylandı ve bazı hayranlar çok oyunculu modu deneme şansına sahip oldular. 343 Industries'e göre, daha da fazla oyuncu yeni çok oyunculu önizlemenin bir parçası olarak oyunu 2 haftadan biraz daha uzun bir süre içinde oynama fırsatına sahip olacak.

Önceki Halo Infinite teknik önizleme botlara karşı odaklanırken, bu yaklaşan çok oyunculu test, işleri değiştirecek gibi görünüyor. Halo topluluk direktörü Brian Jarrad'a göre, bu yeni önizleme "Arena PvP'ye çok daha fazla odaklanacak." Buna ek olarak, geliştiriciler yeni bir harita ve nesel modların yanı sıra oynanabilir bir Big Team Battle da ekleneceğini duyurdu.

Halo Infinite'yi oynayabilmek için Halo Insider'a kaydolmak gerekiyor. Ancak, geliştiriciler, oyuncuların profillerinin doğru şekilde tamamlandığından emin olmak için iki kez kontrol etmeleri için bir dizi öğe listeledi. 343'e göre şaşırtıcı derecede yüksek sayıda başvuru yapılmıştı ve çoğu katılımcı bilgileri düzgün bir şekilde dolduramamıştı. Halo Insider programına kaydolmaya çalışanların göz önünde bulundurması gereken şey bilgileri düzgünce doldurmak olacaktır.

Halo Infinite, PC, Xbox One ve Xbox Series X için 8 Aralık 2021'de piyasaya sürülecek.

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