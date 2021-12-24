Halo Infinite Kedili Kaskı Oyuncuların Beğenisini Topladı

Halo Infinite kedili kask oyuncuların yeni favorisi oldu. Bedava çok oyunculu moduyla rağbet gören yapım oyuna yeni bir kask modeli ekledi.

Halo serisinin son halkası Halo Infinite resmi çıkışından bir süre önce çok oyunculu modunu erişime açtı. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilen yapım oyunculardan geçer not almayı başardı. Steam'in son dönemde en çok oynanan oyunları arasına giren Halo Infinite, geçtiğimiz gün aldığı güncellemeyle oyuna yeni bir kask ekledi.

Halo Infinite FPS Artırma Rehberi

Halo Infinite kedili kask oyun içi markete eklendi. Spartan adındaki süperaskerlerin kaskına bir çift kedi kulağı ekleyen bu model ise oyuncuların beğenisini kazandı. On dolarlık ücretiyle satışa sunulan ürünün adı ise Purrfect Audio oldu.

Cat Lovers Paketi Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde çok oyunculu modunun ilerleme sistemiyle eleştiri alan Infinite, oyun içi satın alımlar konusunda da oyuncuların hedef tahtasına girmişti. Geliştirici ekip ise kedi kulaklı kask ekleyerek bu durumu hafifletmek istiyor gibi görünüyor. Cat Lovers adlı eşya paketinde yer alan kask sayesinde oyuncular çok daha tatlı karakterlere bürünüyor.

Ürün paketinin içerisinde aynı zamanda Faded Blush adında bir zırh kaplaması ve kedili silah anahtarlıkları da yer alıyor. Oyundaki birçok oyuncunun üzerinde bu pakete dahil olan eşyaları görmek mümkün.

Her maçta en az bir kişide kedili kask gördüğünü belirten oyuncular aynı zamanda kış etkinliği kapsamında yeni ürünleri de satın alabiliyor.

Diğer yandan çok oyunculu maçlarda keyif alamayan Halo severler ise Xbox Game Pass üzerinden köklü FPS serisinin son halkasının tek oyunculu modunu deneyim edebilir. Bizlere bir kez daha Master Chief'e hayat verme şansını tanıyan yapım, Zeta Halo üzerinde açık dünya etkinlikleriyle dolu bir macera vadediyor.

Ülkemizdeki oyuncular ise Halo Infinite kedili kask paketine 10 dolar ödemek konusunda muhtemelen diğer oyuncular kadar hevesli değil.

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