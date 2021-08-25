Halo Infinite'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı!
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Halo Infinite'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı!

Halo Infinite'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyun piyasaya sürüldüğü gün Game Pass kütüphanesindeki yerini alacak

Geliştiriciliğini 343 Industries'in üstlendiği 2021 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite'in çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. 2021 etkinliğindeki Xbox sunumunda 8 Aralık 2021 tarihinde çıkacağı açıklanan Halo Infinite, piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak.

Günün erken saatlerinde halihazırda çıkış tarihi sızdırılan Halo Infinite'in ana odağını oluşturan ücretsiz multiplayer modu Behemoth, Fragmentation, Recharge, Live Fire ve Bazaar adında beş farklı harita ile gelecek. Xbox One, Series X-S ve PC platformlarına çıkacak Halo Infinite 4K 120FPS desteği barındıracak.

Halo serisinde önemli bir yer edinen Co-Op hikaye modu ve Forge modunun oyun çıkış yaptıktan sonra getirileceğini hatırlatalım. Ayrıca PC versiyonu bölünmüş ekran özelliğini desteklemeyecek. Oyun şuanda Steam üzerinden 299 TL'lik fiyatla ön siparişe açılmış durumda.

Kaynak: Playerbros

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