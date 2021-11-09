Halloween ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün 2021? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cadılar Bayramı, çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen kişiler bugünde doyasıya eğleniyor. Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Peki, 2021 Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween yani Cadılar Bayramı 2021 ne zaman?

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir tatildir ve Cadılar Bayramı 2021 31 Ekim Pazar günü gerçekleşecektir. Gelenek , insanların hayaletleri kovmak için şenlik ateşleri yakıp kostümler giydiği antik Kelt Samhain festivaliyle ortaya çıkmıştır. Sekizinci yüzyılda, Papa Gregory III, 1 Kasım'ı tüm azizleri onurlandırma zamanı olarak belirledi. Yakında, All Saints Day, Samhain'in bazı geleneklerini birleştirdi. Önceki akşam, All Hallows Eve ve daha sonra Cadılar Bayramı olarak biliniyordu. Zamanla Cadılar Bayramı, şeker mi şaka mı, fener oymacılığı, bayram toplantıları, kostüm giyme ve ikramlar yeme gibi etkinliklerle dolu bir güne dönüştü.

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

2021 CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NE ZAMAN?



Her yıl aynı tarihte kutlanan Cadılar Bayramı bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 31 Ekim'de kutlanacak. 31 Ekim 2021 günü ise Pazar gününe denk gelecek.

Şeker mi Şaka mı Tarihi

Avrupa geleneklerinden ödünç alan Amerikalılar, kostümler giymeye ve ev ev dolaşıp yiyecek ya da para istemeye başladılar; bu, zamanla günümüzün "şaka mı şaka mı" geleneği haline gelen bir uygulama. Genç kadınlar, Cadılar Bayramı'nda iplik, elma soyma veya aynalarla numaralar yaparak gelecekteki kocalarının adını veya görünümünü tahmin edebileceklerine inanıyorlardı.

1800'lerin sonlarında Amerika'da Cadılar Bayramı'nı hayaletler, şakalar ve büyücülükten çok topluluk ve komşu buluşmalarıyla ilgili bir tatile dönüştürmek için bir hamle oldu . Yüzyılın başında hem çocuklar hem de yetişkinler için Cadılar Bayramı partileri günü kutlamanın en yaygın yolu haline geldi. Partiler oyunlara, mevsimin yemeklerine ve bayram kıyafetlerine odaklandı.

Ebeveynler gazeteler ve topluluk liderleri tarafından Cadılar Bayramı kutlamalarından "korkutucu" veya "garip" olan her şeyi almaya teşvik edildi. Bu çabalar nedeniyle Cadılar Bayramı, yirminci yüzyılın başlarında batıl ve dini imalarının çoğunu kaybetti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet