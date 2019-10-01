Halkın Başkanı Halkla Bir Arada

01.10.2019 17:31

Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçildiği 2009 yılının ilk günlerinden itibaren, her fırsatta halkla iç içe olmayı tercih eden Başkan Dündar, 2019 seçimlerinin ardından da bu geleneğini sürdürüyor. Merkezden en uzak noktalara kadar ilçenin tüm mahallelerine giderek vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, son olarak Hüseyinalan Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Osmangazi'nin 136 mahallesinin tamamına hizmet götürdüklerini ve yapılan yatırımlar ile köyden kente göçü geri çevirdiklerini ifade eden Dündar, "2014 yılında çıkan Bütünşehir Yasası ile birlikte köylerimiz mahalle statüsüne geçerek bizim sorumluluk alanımıza girdi. Biz, 2009-2014 döneminde de sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen köylerimize hizmet götürdük. Mahalle statüsüne geçip belediyemize bağlanmasının ardından da köylerimizi tek tek dolaşarak ihtiyaçlarını tespit ettik. Eksiklikleri giderdik ve yaptığımız yatırımlarla köylerimizi yaşamak için cazip yerler haline getirdik. Her köyümüze park ve spor tesisi yapıyoruz. Hüseyinalan Mahallemize de oturma alanı, futbol sahası, basketbol sahası, fitness ve oyun alanı oluşturduk. Ayrıca Hüseyinalan Köyü Cami çevre düzenlemesi yapıldı. Bizlere düşen, bu hizmetleri getirmek. Vatandaşlarımızın görevi ise mahallelerine ve bu hizmetlere sahip çıkmak" dedi.

Kaynak: Bültenler