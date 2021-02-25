Halkı sokağa çağıran Paşinyan'a soğuk duş! Videosunun altına yapılan yorumlarda eleştiri bombardımanına tutuldu

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Karabağ'da Azerbaycan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırdı. Bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ve halkı sokağa çağıran Paşinyan, beklediği karşılığı bulamadı.

Ermenistan ordusu, Karabağ savaşının sorumlusu olarak gördüğü Başbakan Paşinyan ve hükümetine istifa etme çağrısı yaptı. Paşinyan ise yaptığı açıklamada, ülkede bir darbe girişimi yaşandığını söyleyip Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda halkı sokağa çağırarak "Cumhuriyet meydanında toplanıyoruz" diyen Paşinyan, Ermeni vatandaşlarından beklediği karşılığı göremedi. Paşinyan'ın gönderisinin altına yorum yapan birçok Ermeni vatandaşı, 31 Mart 2018 tarihinde başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri hatırlattı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Ermenilere karşı havalanmayın. Bu insanları rahat bırakın artık. Ne kadar kaybımız oldu bu süreçte? Koskoca şehirde itaatsizlik var. Hangi barış toplantısından bahsediyorsun Paşinyan, bu ülkenin farkında mısın?

2018'de topladığınız 5.000 çocuğun başını yediniz, insanları evsiz bıraktınız. Milletin gözünün içine bakabiliyor musunuz? Şimdi bunların devamı için mi dışarı çıkın diyorsun?

Vicdanınız yok mu? Hiç utanmıyor musunuz? Neden insanları çağırıyorsun? Kalbiniz yine Ermeni kanı mı istiyor? Sonunda kaçacaksınız ne yapıyorsanız, bırakın gitsin.

Paşinyan, herkes istifanı istiyorsa belki de artık gitmelisin...

Bu adamın çok ciddi bir şekilde tedaviye ihtiyacı var.

PROTESTOLAR DİNMEK BİLMİYOR

Ermenistan ordusunun çağrısıyla yeniden gündeme gelen istifa talebi, aslında aylardır ülkede konuşulan en önemli meselelerden biri. Özellikle Erivan merkezli yapılan ve Azerbaycan karşısında Karabağ'da alınan tarihi hezimet sonrası artış gösteren istifa çağrıları zaman zaman büyük olaylara dönüşmüştü. Protestocuların bir kısmı Meclis binasını basarak Paşinyan'a zor günler yaşatmıştı.