"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" İzmir'de gerçekleştirildi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 5 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir." dedi.

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı", Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Samsun, Konya ve Malatya'dan sonra İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi.

Arslan, toplantıda, İzmir'in bu yıl 99. yıldönümü kutlanılan zaferle Milli Mücadele sürecini sonlandırdığını, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığını elde edişinin sembolü haline geldiğini ifade etti.

İzmir İktisat Kongresi ile Cumhuriyet ekonomisinin temellerinin İzmir'de atıldığını hatırlatan Arslan, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı simgeleyen bu güçlü mirası bugüne taşıyan güzide İzmir'in, tarım, ticaret, sanayi ve turizmi bütünleştiren kalkınma yapısıyla örnek illerin başında geldiğini vurguladı.

İzmir'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde hazırlanan Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği karnesine göre eşitlik düzeyi en yüksek iller arasında öne çıktığını söyleyen Arslan, "Halkbank olarak güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğini, sosyal yapımızı güçlendirmenin yolunun da kadınlarımızı ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini her zaman vurguluyoruz." diye konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, "kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olmayacağına" gönülden inandıklarını dile getirdi.

"Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmıştır"

Kendi işini kurmuş ya da kurmak isteyen girişimci kadınları motive etmek amacıyla kurguladıkları avantajlı finansal çözümlerin yurt çapında ilgi görmeye devam ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığımız kadın girişimci destek paketimizden yurt çapında bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimci faydalanmış ve paket kapsamında 5 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketimize ülkemizin tüm bölgelerinden olduğu gibi Ege'den de geniş ilgi gösterilmektedir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 10 bin 600'den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmıştır. Sağladığımız destek paketi, kadınlarımızın cesaretli yaklaşımlarıyla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşmekte, girişimcilerimizin başarı hikayeleri bizleri gururlandırmaktadır."

Ege Bölgesi'ndeki girişimci kadınlara örnekler veren Arslan, "İzmir'de cep telefonu aksesuarları toptan satışını gerçekleştiren bir müşterimiz, kadın girişimci kredimiz desteğiyle yurt içinde çeşitli zincir mağazalarla anlaşma imzalamış, iş hacmini büyüterek cirosunu 4 kat artırmıştır. Denizli'den bir başka müşterimiz ise küçük bir otogaz satış ofisi işletirken bankamızdan kullandığı kadın girişimci kredisiyle Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonlarından birinin bayiliğini almıştır." dedi.

Arslan, Halkbank'ın geçen ay uluslararası bir ödül programı çerçevesinde yılın en iyi bankası seçildiğini, ayrıca bugünkü toplantıya konu olan kadın girişimci destekleri alanındaki çalışmaları ile 2 altın ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Halkbank'ın bu ay tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların katıldığı uluslararası bir insan kaynakları programı çerçevesinde altın ödülü alarak yılın en iyi işvereni seçildiğini aktaran Arslan, "Ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye'nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Ege Bölgesi'ndeki illerden seçilen ve kredisi onaylanan 8 girişimci kadına, kredileri sembolik olarak takdim edildi.

"İlham veren kadınlar" ve "Gelecek için sıfır atık" konulu panellerde ise girişimci kadınlar, deneyimlerini ve başarı öykülerini paylaştı.