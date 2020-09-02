Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuçlarına nasıl nereden bakılır? Halkbank itiraz süresi ne kadar?
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Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuçlarına nasıl nereden bakılır? Halkbank itiraz süresi ne kadar?

Halkbank sınav sonuçları stresli bekleyiş sonucunda açıklandı. Halk Bankası personel alımı sınavları sonuçlarına nasıl ulaşılır? 8 Ağustos tarihinde yapılan Halkbank sınav sonuçlarına itiraz hakkı var mı?

Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuçlarına nasıl nereden bakılır? Halkbank itiraz süresi ne kadar?
02.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:32

SINAVI KAZANANLAR HANGİ İLLERDE ÇALIŞACAK?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonuçlarına nasıl nereden bakılır? Halkbank itiraz süresi ne kadar?

SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILIR?

Bugün itibari ile açıklanan Halkbank sınav sonuçlarına itiraz hakkı var. İtirazlar, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI

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