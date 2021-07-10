Halkapınar'da aşı çadırı kuruldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Halkapınar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğünce Şehit Ömer Halis Demir Meydanına kurulan aşı çadırını, Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ziyaret etti.

Kurulan çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanırken Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da 3. doz aşısını oldu.

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Şener'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Selçuk yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşı kampanyası çerçevesinde vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını söyledi.

Aile hekimliklerinin aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına stant kurduklarını belirten Selçuk, "Burada hem vatandaşların randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmalarını sağlıyoruz hem de aşıyla alakalı sorularını yanıtlıyoruz. Vatandaşların da ilk günden çadıra ilgisi yoğun oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür