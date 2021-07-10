Halkapınar'da aşı çadırı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halkapınar'da aşı çadırı kuruldu

Halkapınar'da aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Halkapınar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğünce Şehit Ömer Halis Demir Meydanına kurulan aşı çadırını, Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ziyaret etti.

Kurulan çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanırken Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da 3. doz aşısını oldu.

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Şener'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Selçuk yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşı kampanyası çerçevesinde vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını söyledi.

Aile hekimliklerinin aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına stant kurduklarını belirten Selçuk, "Burada hem vatandaşların randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmalarını sağlıyoruz hem de aşıyla alakalı sorularını yanıtlıyoruz. Vatandaşların da ilk günden çadıra ilgisi yoğun oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halkapınar'da aşı çadırı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 19:16:41. #1.14#

title