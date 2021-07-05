Halkapınar'da açılış

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Halkapınar'da açılış

Halkapınar'da açılış
Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Halkapınar Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış töreninde verilen halk konserine çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Halkapınar Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış töreninde verilen halk konserine çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış programında konuşan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "1 temmuz normalleşme kararlarının ardından dört ay gibi kısa sürede tamamladığımız şehit Yüzbaşı Ercan Solak sosyal tesislerinde siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan ve bu tesise şehidimizin ismini vermekten gurur ve onur duyuyorum. Halkapınar doğası ve tarihi açısından iç Anadolu'nun güzide bir ilçesidir. Özellikle İvriz ve piknik alanlarımız ile nefes alınan bir doğa konumundadır. Hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapmaya çabalıyoruz. Toplam 10 bin metrekarelik alanda kurduğumuz içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları kafe ve bistromuz hizmet verecek." dedi.

Programda sırası ile MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kaymakamı, Halkapınar Kaymakam vekili Edip Çakıcı, Şehit Yüzbaşı Ercan Solak'ın babası İbrahim Solak, MHP Konya Milletvekili Esin Kara'da birer selamlama konuşması yaptı.

Çok sayıda ilçe sakininin ilgi gösterdiği Halkapınar Belediye binası önünde gerçekleşen açılış konserine ise Konya ve Ereğli bölgesinin tanınan yerel sanatçıları sahne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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