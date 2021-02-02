Halkapınar'a 2 bin metrekare alanda kurulacak GES projesi kabul edildi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 2 bin metrekare alana inşa edilecek güneş enerjisi santrali projesi kabul edildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 2 bin metrekare alana inşa edilecek güneş enerjisi santrali projesi kabul edildi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çevre dostu ve temiz enerji kaynaklarını önemsediklerini söyledi.

Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) gönderilen projelerinin kabul görmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bakkal, "İlçemizdeki soğuk hava deposunun çatısında bulunan 2 bin metrekare alana kurulacak güneş enerji panellerinden, günlük 260 kilowatt elektrik üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakkal, proje ile belediyenin elektrik giderinin yanı sıra, artan elektrik ile de önemli bir gelir kaynağı kazanacaklarını belirterek, projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve MEVKA yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür