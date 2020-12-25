Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren durak isimleri: Halkalı Kapıkule durakları, saatleri | Trakya Edirne Hızlı Tren Hattı Güzergahı!
Hızlı tren kullanımın artmasıyla ülkemizde ulaşımı hızlandıracak projelere olan yatırımlar da artıyor. Yeni açılacak bölümlerden olan Halkalı Kapıkule hızlı ren durak isimleri ve saatlerini sizler için derledik.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul'a bağlayacak 'Hızlı Tren' projesinde sona gelindi. İstanbul Halkalı istasyonundan başlayarak Edirne Kapıkule istasyonunda sonlanacak 229 kilometrelik hızlı tren projesinde, bölge halkının bilgilendirildiği, fikir ve önerilerininde alındığı ÇED toplantıları 9-12 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yapıldı ve süreç tamamlandı.
TRAKYA EDİRNE HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI: HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN DURAKLARI
Halkalı Marmaray hattıyla da entegre olacak projenin yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanıyor. 229 Kilometrelik hattın 75 kilometresi İstanbul'da planlanırken hattın 40 kilometresi Tekirdağ, 60 Kilometresi Kırklareli, 54 Kilometresi ise Edirne İl sınırları içerisinden geçiyor.
Hızlı Tren Hattı Sirkeci'den başlayıp, Halkalı, Kabakça, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Misinli, Lüleburgaz, Babaeski, Havsa güzergahından Kapıkule'ye varacak. Tekirdağ ve Kırklareli'ne birer kol ayrılacak.
Halkalı (Ankara ve Konya hızlı trenlerine bağlantı)- Ispartakule – Çatalca – Çerkezköy – Büyükkarıştıran – Lüleburgaz – Babaeski – Havsa – Edirne – Kapıkule