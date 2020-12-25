Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren durak isimleri: Halkalı Kapıkule durakları, saatleri | Trakya Edirne Hızlı Tren Hattı Güzergahı!

Hızlı tren kullanımın artmasıyla ülkemizde ulaşımı hızlandıracak projelere olan yatırımlar da artıyor. Yeni açılacak bölümlerden olan Halkalı Kapıkule hızlı ren durak isimleri ve saatlerini sizler için derledik.