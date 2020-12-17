Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı süreleri yarı yarıya azalacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresinin sekiz saatten üç buçuk saate, yolcu taşımacılığının ise üç buçuk saatten bir buçuk saate ineceğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresinin sekiz saatten üç buçuk saate, yolcu taşımacılığının ise üç buçuk saatten bir buçuk saate ineceğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı İba ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Türkiye demir yolu ağını Avrupa demir yolu ağına bağlayan projenin yapımının hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşıma kapasitelerinin artacağını aktaran İba, "Saatte 200 kilometre hıza ulaşacak hızlı tren ile Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresi sekiz saatten üç buçuk saate, yolcu taşımacılığı ise üç buçuk saatten bir buçuk saate inecek. Yük kapasitesinin 7 kata, yolcu sayısının ise yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkarılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

İba, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları'na yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanmış olacağını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak proje ile yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını aktaran İba, "İlerleyen günlerde istihdam sayısının 4 bine ulaşması planlanıyor. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize ve güzel şehrimiz Edirne'mize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

İba, Edirne - Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar