HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris halkı, söndürme çalışmalarına katılan personellere yardım etmek için seferberlik başlattı.

Marmaris halkı, söndürme çalışmalarına katılan personellere yardım etmek için seferberlik başlattı. Alevlerin yoğunlaştığı Asparan mevkisinde, çiftçi İsmail Şahin, traktörü ve römorkunu yardım standı haline getirdi. Birçok vatandaş da bu bölgeye, bisküvi, meşrubat, su, kurabiye, pizza, soğuk sandviç gibi yiyecek ve içecek malzemesi getirdi. Marmaris'li çiftçi İsmail Şahin, Dün akşamdan beri bütün alışveriş merkezlerinden alışveriş yaptım. Traktörümü, römorkumu getirdim. Burada bir alan oluşturduk. Vatandaşlar da buraya çok sayıda malzeme getirdi. Bütün millet buraya yardım yığdı, herkesten Allah razı olsun dedi.

'KAHRAMANLAR ORADA SAVAŞIRKEN, ONLARA YARDIM EDİYORUZ'

Gönüllü yardıma katılan vatandaşlardan Sezer Kılıç ise, şunları söyledi

Şu anda gün birlik beraberlik günü olduğu için tüm vatandaşlarımız kenetlenmiş durumda. Ellerinden gelen ne varsa buraya getiriyorlar. Yiyecek, içecek, tatlı tuzlu her şeyi buraya getiriyorlar. Kahramanlarımız orada ateşlerle savaşırken, biz de burada elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz

HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Diana Spencer Bülent Serttaş
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:47:55. #1.14#

title