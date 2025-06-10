Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

HALK TV SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Yurtdışında olduğu tespit edilen Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırmalar sonucu ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir.

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

Cafer Mahiroğlu iş dünyasında ve medya sektöründe tanınan bir iş insanıdır. 1966 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya gelmiş olan Mahiroğlu, ailesinin maddi zorluklarına rağmen iş dünyasında büyük adımlar attı.

Genç yaşta İngiltere'ye giderek kariyerine adım atan Mahiroğlu, konfeksiyon sektöründe çalışmalarına başladı ve hızla yükseldi. Daha sonra büyük şirketleri satın alarak iş dünyasında adını duyurdu.

Bugün, tekstil, e-ticaret ve medya sektörlerinde büyük yatırımlar yaparak adından söz ettiren Mahiroğlu, özellikle Halk TV'yi satın alarak medya sektörüne de giriş yaptı.