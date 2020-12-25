Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız

25.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:21
Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddiaları hakkında "Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrasında Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak olaya açıklık getirdi.

"BU HABER SPEKÜLASYONDAN İBARET"

Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Olay TV'nin Halk TV'yi satın aldığı yönündeki haber tümüyle asılsızdır. Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir."

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu: Olay TV'nin Halk TV'yi satın aldığı yönündeki haber tümüyle asılsız

32 MİLYON LİRAYA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Olay TV'nin ortağı Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal'ın Halk TV'yi 32 milyon TL'ye aldığı iddia edilmişti.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu: Olay TV'nin Halk TV'yi satın aldığı yönündeki haber tümüyle asılsız
Cafer Mahiroğlu
Haber Yorumları (1)
AGA: ne var sanki hepsi hepsinin ortak hedefi hainlik bir biirine satiyorlar zorda kalir ise
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Cahit Özkan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Coşkun Sabah Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Podolski Erol Bulut Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız | Haberler.com Medya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:02:05. #1.15#
title