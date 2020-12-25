Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddiaları hakkında "Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.
Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrasında Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak olaya açıklık getirdi.
"BU HABER SPEKÜLASYONDAN İBARET"
Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Olay TV'nin Halk TV'yi satın aldığı yönündeki haber tümüyle asılsızdır. Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir."
32 MİLYON LİRAYA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Olay TV'nin ortağı Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal'ın Halk TV'yi 32 milyon TL'ye aldığı iddia edilmişti.