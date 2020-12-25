Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddiaları hakkında "Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.