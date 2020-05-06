Halk Tv eski genel yayın yönetmeni Hakan Aygün serbest bırakıldı

Halk Tv eski genel yayın yönetmeni Hakan Aygün serbest bırakıldı Bodrum'da, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından işlediği gerekçesiyle tutuklanan Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün serbest bırakıldı.

Halk Tv eski genel yayın yönetmeni Hakan Aygün serbest bırakıldı

MUĞLA - Bodrum'da, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından işlediği gerekçesiyle tutuklanan Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün serbest bırakıldı. Kararın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, canlı yayında "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasını başlatmasının ardından "Ey İban edenler" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan Hakan Aygün, Bodrum düzenlenen mahkemeye, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında, savunma yapan Aygün, sosyal medyada paylaştığı yazıların eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının olmadığını söyleyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Aygün hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden istenen yazının cevabının geldiğini ve incelendiğinin belirterek Aygün'ün tahliyesini verdi.

Yatta yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan suç duyrusuyla birlikte aranan Aygün için yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 Nisan'da Gümbet iskelesindeki teknesinde polis ekipleri tarafından gece gözaltına alınmış. 3 Nisan'da ise sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İlk duruşmada Aygün, tahliye edilmesi kararına itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise tutuksuz yargılanmasına itiraz etti.

Kaynak: İHA