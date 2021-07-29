Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
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Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı

Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulmak üzere olan adamı cankurtaran ve vatandaşlar son anda kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulmak üzere olan adamı cankurtaran ve vatandaşlar son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı'nda serinlemek için denize giren Osman Gözüyaşlı isimli emekli öğretmen, denize girdikten bir süre sonra "İmdat" çığlıkları atmaya başladı. O sırada görevi başında olan belediye bünyesindeki bir cankurtaran uzak mesafede olmasına rağmen denize atladı ve suyun altına batmakta olan Gözüyaşlı'ya son anda ulaşmayı başardı. Vatandaşların da yardımıyla şuuru kapalı haldeki emekli öğretmen, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Osman Gözüyaşlı'nın hayata tutunduğu öğrenildi.

Plajdaki cankurtaranlara yardımcı olan Ziya Ay isimli vatandaş, imdat çığlıklarının ardından cankurtarana destek olmak için denize atladıklarını ve boğulmak üzere olan adamı kıyıya çıkardıklarını anlatarak, "Kıyıya çıkardığımızda nefes alıyordu. İnşallah kurtulur" diye konuştu. - BALIKESİR

Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı
Halk plajında boğulmak üzere olan öğretmen son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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