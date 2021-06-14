Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama
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Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Muğla'daki bir halk plajına inen helikoptere ait görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerdeki helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddialarının ardından şirketten jet hızıyla yalanlama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada söz konusu helikopterin 2020'de başka bir holdinge satıldığı ifade edildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Muğla'nın Kumlubük Plajı'nda yaşanan ilginç anları paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halk plajına bir helikopterin indiği görüldü. Helikopterde bulunanların ise plaja yakın bir yerde yemek yediği kaydedildi.

"KURALLARA UYGUN MU?"

Altaylı, paylaşımında "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" sözlerine yer verdi.

Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiası üzerine şirketten jet hızıyla açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan ve bir sahile iniş yaptığı görülen helikopter ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz gereği açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Görüntülerdeki helikopter, şirketimiz tarafından Ocak 2020'de teknoloji alanında faaliyet gösteren bir firmaya satılmıştır. Söz konusu görüntüler ile Aydem Enerji'nin holdinge bağlı şirketlerinin ve/veya herhangi bir yöneticimizin kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır".

Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama
Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama
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Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama - Haberler
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