Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu Aybüke Pusat, halk plajında denizden çıkarken görüntülenince küplere bindi. Gazetecilerin yanına giden oyuncu, "Kalabalığa girmiş gibi görünmem hoş değil. Görüntüleri hemen silin" diyerek tepki gösterdi.

Bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşayan oyuncu Aybüke Pusat, kız arkadaşlarıyla Bodrum'a tatile gitti. Halk plajında denize girerken görüntülenen oyuncu, görüntülendiğini fark edince basın mensuplarına sert çıktı.

"HALK PLAJINDAYIZ ÇEKEMEZSİNİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre: Önceki gün Akyvarlar'da görüntülenen oyuncu önce deniz girip serinledi sonra da köpeğini suya sokarak eğlenceli zaman geçirdi. Denizden çıktığında plajdaki insanlar, Aybüke Pusat'ı "Gazeteciler var" diye uyardı. Fotoğraflarının çekildiğini gören Pusat, çılgına dönerek "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum" dedi.

"KALABALIĞA GİRMİŞ GİBİ GÖRÜNMEM HOŞ DEĞİL"

Aybüke Pusat, "Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek, görüntülerin silinmesi için ısrarcı oldu. Tek başına görüntülerin silinmesi için bir şey yapamayan oyuncu, daha sonra menajerini devreye soktu.

"RÖNTGENCİNİZ"

Gazetecilere "Görüntüleri silin, ileride bir yerde tek başıma poz vereyim" diyen Pusat, "Silemeyiz" cevabını alınca çılgına döndü. Üst üste aldığı ret cevaplarıyla iyice gerilen oyuncu, "Siz röntgencisiniz. Zaten yeni poz versem de eskisini silmeyecekler. Bunlara güven olmaz" diyerek söylendi.