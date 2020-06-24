Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi

Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu Aybüke Pusat, halk plajında denizden çıkarken görüntülenince küplere bindi. Gazetecilerin yanına giden oyuncu, "Kalabalığa girmiş gibi görünmem hoş değil. Görüntüleri hemen silin" diyerek tepki gösterdi.

24.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:25

Bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşayan oyuncu Aybüke Pusat, kız arkadaşlarıyla Bodrum'a tatile gitti. Halk plajında denize girerken görüntülenen oyuncu, görüntülendiğini fark edince basın mensuplarına sert çıktı.

"HALK PLAJINDAYIZ ÇEKEMEZSİNİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre: Önceki gün Akyvarlar'da görüntülenen oyuncu önce deniz girip serinledi sonra da köpeğini suya sokarak eğlenceli zaman geçirdi. Denizden çıktığında plajdaki insanlar, Aybüke Pusat'ı "Gazeteciler var" diye uyardı. Fotoğraflarının çekildiğini gören Pusat, çılgına dönerek "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum" dedi.

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi

"KALABALIĞA GİRMİŞ GİBİ GÖRÜNMEM HOŞ DEĞİL"

Aybüke Pusat, "Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek, görüntülerin silinmesi için ısrarcı oldu. Tek başına görüntülerin silinmesi için bir şey yapamayan oyuncu, daha sonra menajerini devreye soktu.

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi

"RÖNTGENCİNİZ"

Gazetecilere "Görüntüleri silin, ileride bir yerde tek başıma poz vereyim" diyen Pusat, "Silemeyiz" cevabını alınca çılgına döndü. Üst üste aldığı ret cevaplarıyla iyice gerilen oyuncu, "Siz röntgencisiniz. Zaten yeni poz versem de eskisini silmeyecekler. Bunlara güven olmaz" diyerek söylendi.

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı Magazin
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu Magazin
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Magazin
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Magazin
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Magazin
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:26:16. #1.15#
title