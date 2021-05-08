Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Kapalı pazaryeri çevresi ve içinden drone görüntüleri Pazaryerindeki denetimlerden görüntüler Alışveriş yapan vatandaş görüntüleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk röportajı BİLECİK - (AA) İki farklı noktada kurulan pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarında ekiplerce tedbirler alındı.

Kapalı pazaryeri çevresi ve içinden drone görüntüleri

Pazaryerindeki denetimlerden görüntüler

Alışveriş yapan vatandaş görüntüleri

Bilecik Valisi Bilal Şentürk röportajı BİLECİK - (AA) İki farklı noktada kurulan pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarında ekiplerce tedbirler alındı.

Açılan kapalı sebze pazaryerinde vatandaşlar anonslarla sık sık uyarıldı.

Pazaryerinde denetimde bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazaryerinin açıldığı ilk andan itibaren hareketli olduğunu söyledi.

Vatandaşların pazar ihtiyacının olduğunu söyleyen Şentürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını taze taze karşılaması sağlandı. Bugün bir müsaade oldu. Bu süreçte virüsün tekrarlamasına vesile olmayacak şekilde pazaryerlerimizin tüm girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak risk oluşturmayacak şekilde önlem aldık." diye konuştu.

Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti
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