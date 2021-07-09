Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti
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Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti

Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden halk ozanı Ahmet Yurt Dede için taziyede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden halk ozanı Ahmet Yurt Dede için taziyede bulundu.

Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün gece geçirdiği rahatsızlık sonucu Tunceli Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdarolu, Ahmet Yurt Dede'nin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sazıyla, sözüyle insanımızın sesi olup kültürümüzü nesilden nesile aktaran büyük bir ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halk ozanı Ahmet Yurt Dede'nin cenazesi, bugün Tunceli'de toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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