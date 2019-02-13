Halk Oyunları Yarışması Gerçekleşti

Kilis'te, okullar arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda "Okul Sporları Etkinliği" kapsamında okullar arası Halk Oyunları yarışması yapıldı.

Merkez ve ilçe okullarımızın boy gösterdiği yarışma festival havasında geçti. Yarışmaya katılan okullarda; ortaöğretim kategorisinde Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, ortaokul kategorisinde Mehmet Uluğ Can Ortaokulu 1'inci oldu. Dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi. - KİLİS

Kaynak: İHA