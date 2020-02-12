Halk otobüsünde yolculara "Sütçü İmam" ve "Senem Ayşe" sürprizi

12.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:46

Kahramanmaraş'ta halk otobüsüne binen temsili Sütçü İmam ve Senem Ayşe, yolculara Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlattı.



Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında tiyatro sanatçısı iki çocuk annesi Emine Saçak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'kahramanlık destanı' isimli senaryo yazdı. Senaryo gereği temsili Sütçü İmam, 'Hamam olayı'nın yaşandığı mevkide belediye otobüsüne binerek yolculara Maraş'ın kurtuluşunda yaşanan hadiseleri kısa kısa anlattı.



Yolcuların dikkatli ve meraklı bakışları arasında anlatımını tamamlayan Sütçü İmam'ın ardından otobüsün içindeki temsili Senem Ayşe'de savaşa katılmasını ve eşinin şehit olmasını anlattı.



Otobüste tesadüfen yolculuk yapan Senem Ayşe'nin 4'üncü kuşak torunu 38 yaşındaki Hasan Yaşar Gençay, hazırlanan tiyatro gösterisinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Gençay, "Hazırlanan tiyatro gösterisinde duygularım canlandı ve gözlerim yaşardı. Ne de olsa güzel şeyler eskileri anmak ve otobüste olduğum içinde çok mutluyum. Senem Ayşe'nin 4'üncü torunu olduğum için çok mutluyum ve canlandırma yapan arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.



Temsili Senem Ayşe rolünü yapan Rümeysa Demir ise, "Anlımdaki kan eşimin kanı eşimle birlikte bu mücadeleyi yapmak istedik ancak o şehit oldu. Ben de burada Senem Ayşe'yi canlandırdım ve çok duygulandım" diye konuştu.



Otobüse binip Sütçü İmam'ı canlandıran Fevzi Şahin, "Biz burada daha çok şehirlerin tarihi kültürlerini canlandırmaya ve anmaya çalıştık. Maraş denildiği zaman Sütçü İmam, Senem Ayşe, Mıllış Nuri, Rıdvan Hoca gibi insanlar akla gelmeli" ifadelerini kullandı.



Tiyatro sanatçısı Emine Saçak ise, "Sosyal sorumluluk projemle memleketimin sesi olmak istedim. Otobüste Senem Ayşe'nin 4'üncü kuşak torununu tesadüfen görmekten de mutlu oldum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA