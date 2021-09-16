Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Parkyolu Caddesi üzerinden gelerek kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A. Yönetimindeki elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Karadoğanyönetimindeki 16 M 06092 plakalı özel halk otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak üzerinden gelen Sait Kani yönetimindeki 34 BLC 793 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada elektrikli araç içerisinde bulunan sürücü Sefa A. ile yanındaki kuzenleri Halil İbrahim A.ve Merve A.yaralandılar.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Polis kaza ile alakalı soruşturma başlattı.

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
Ölümüne yol kavgası

Ölümüne yol kavgası

 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

 Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı

Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Denizli Sergen Yalçın Arda Turan
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Donald Trump Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:01:22. #1.12#