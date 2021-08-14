Halk Müziğinin Duayen İsmi Nida Tüfekçi'ye Vefa

Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Nida Tüfekçi'nin adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Nida Tüfekçi'nin adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin efsane sanatçısı, folklor araştırmacısı ve öğretim üyesi Nida Tüfekçi'nin ismini Çankaya'da yaşatacak. Eşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile birlikte Türk Halk Müziğinin kapılarını dünyaya açan isim olarak tanınan ve 1993'te kaybettiğimiz Nida Tüfekçi'nin adı Belediye Meclis kararıyla yeni yapılacak parklardan birine verilecek.

Nida Tüfekçi'nin, Türk Halk Müziği'nin gelecek nesillere aktarılmasında önemli hizmetler verdiğini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Anadolu kültürünü yaşatan, 'Ham meyveyi kopardılar dalından', 'Dersini almış da ediyor ezber' gibi türküleri hafızalarımıza kazıyan Nida Tüfekçi adını Çankayamız'da yaşatmanın mutluluğunu duyuyoruz" dedi.

NİDA TÜFEKÇİ KİMDİR?

Türk halk müziği bağlama ve ses sanatçısı Nida Tüfekçi 1929'da Yozgat'ta doğdu. 1950'de Ankara Maliye Okulunu bitirerek üç yıl kadar maliyeci olarak çalıştı. 1953'te açılan sınavla Ankara Radyosuna girerek Muzaffer Sarısözen'le birlikte "Yurttan Sesler" topluluğunda çalışmaya başladı. TRT Müzik Dairesinin kuruluş çalışmalarına katılıp, bu dairenin başkan yardımcılığına atandı. Uzun yıllar TRT Denetleme ve Repertuar Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Derlediği türkülerden 1000 kadarının notasını yazarak halk müziği arşivlerine kazandırdı. Nida Tüfekçi, 1976'da TRT'den ayrılarak Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Bölümü kurucuları arasında yer aldı, öğretim üyeliği görevini üstlenerek birçok sanatçıya dersler verdi. TRT Ankara ve İstanbul radyolarında "Ozanlar ve Bölge Sanatçıları", "Oyunlarımız Türkülerimiz", "Türkülerin Dili", "Halk Ozanları Geçiyor" gibi açıklamalı radyo programları hazırlayıp sundu.

Çeşitli halk müziği araştırmalarına ve değişik ansiklopedilere katkıda bulunan Tüfekçi'ye Folklor Araştırma Kurumu tarafından 1985 İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında Devlet Sanatçısı ödülü verildi. UNESCO'nun hazırladığı Dünya Müziği Tarihi adlı kitabın "Türk Halk Müziği" bölümünü yazdı. Eşi Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi'yle birlikte derlediği "Memleket Türküleri" adlı kitap 1963'te yayımlandı. 18 Eylül 1993 günü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kaynak: Habermetre