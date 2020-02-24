: Halk kütüphanesinin "özel okuru" Mehmet Arda

24.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:30

Kırşehir Aşık Paşa Halk Kütüphanesinde açılan takı tasarım kursuna katılan 39 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Arda Şenel, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.

Valide Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gördükten sonra Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde iki yıl önce Aşık Paşa Halk Kütüphanesi'nde açılan takı tasarım kursuna giderek el becerisini geliştirmeye gayret eden Mehmet Arda, kütüphanedeki kitapları gördükçe okumaya ilgi duymaya başladı.

Kütüphaneden sık sık ödünç kitap alan eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli Mehmet Arda'nın bu azmi ve tutkusu, Aşık Paşa Halk Kütüphanesi yetkilerinin dikkatini çekti.

Mehmet Arda, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "sıra dışı okur" ödülü için Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edildi. "Sıra dışı okur" ödülleri 30 Mart'ta başlayacak Kütüphaneler Haftası'nda açıklanacak.

Zihinsel engeli nedeniyle konuşmakta güçlük çeken ve en çok "prenses" kitaplarını seven Mehmet Arda Şenel, AA muhabirine, hayatı ve kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

"Masal ve hikaye kitaplarını çok seviyorum"

Kütüphanede "kitap kurdu Arda" diye anılan Şenel, ödünç aldığı kitabı bir an önce bitirmeyi düşündüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kütüphaneden kitabı götürüyorum. Her aldığım kitabı günlük bitiriyorum. Kitabı bitirmeden uyuyamıyorum. Kitap okudukça okumam hızlanıyor. Annem babam çok mutlu ama ince kitaplar okumamı istiyorlar. En çok prenses kitaplarını seviyorum. Masal ve hikaye kitaplarını çok seviyorum. Pamuk Prenses, Can Kız, Nasrettin Hoca Masalları... Yazı yazmayı da çok seviyorum."

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır da iki yıl önce açılan Aşık Paşa Halk Kütüphanesinin 2019 yılı sonu itibarıyla 740 bin okuyucu sayısına ulaştığını dile getirdi.

Mehmet Arda'nın da bu okuyuculardan birisi olduğunu anlatan Çalışır, takı tasarım kursuna devam ederken onda kitap okuma aşkının geliştiğini aktardı.

Kendisindeki kitap tutkusunun herkesi olumlu yönde etkilediğine vurgu yapan Çalışır, bu nedenle Kırşehir'den belirledikleri Mehmet Arda'yı Kültür ve Turizm Bakanlığına "sıra dışı okur" ödülü için teklif ettiklerini belirtti.

"Kitabı bitirmeden yatmıyor"

Çalışır, Mehmet Arda'yı desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arda kursa gelirken çocuk kitapları bölümündeki kitaplara merak salmaya başlayınca biz de destek verdik. Ben Arda'dan çok ümitliyim. İki yılda çok mesafe katetti. Günde bir kitap okuyor. Annesinin anlattığına göre aldığı kitabı bitirmeden yatmıyor. Annesi bu konuda rahatsız çünkü sabahlara kadar aldığı kitabı bitirmeye çalışıyor. İnşallah diğer çocuklara da örnek olur."

Kaynak: AA

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