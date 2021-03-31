Halk Günü Toplantıları Vali Gürel başkanlığında sürüyor
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Halk Günü Toplantıları Vali Gürel başkanlığında sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halk Günü Toplantıları Vali Gürel başkanlığında sürüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getiriyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getiriyor.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gürel, kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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