Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek
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Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek

Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 4 Temmuz'dan itibaren her Pazar günü Kaş ilçesinde hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 4 Temmuz'dan itibaren her Pazar günü Kaş ilçesinde hizmet verecek.

Tam normalleşme ile birlikte Halk Et Tır'ı artık Kaş'a da hizmet verecek. 4 Temmuz Pazar günü Kaş'a park edecek Halk Et Tırı, her Pazar günü sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.Halk Et Mobil Satış Mağazası, her hafta Pazartesi Kemer Pazartesi Pazarı karşısında; Salı Elmalı Belediye Meydanı'nda, Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Camii önünde; Perşembe Demre Pazar Yeri yanında, Cuma Kumluca Ahmet Yesevi Parkı İçi, Cumartesi Finike Yeni Mahalle Pazar Yerinde, Pazar Kaş Pazar Yerinde 10.00 -17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. - ANTALYA

Halk Et Tırı her Pazar Kaş'ta hizmet verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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