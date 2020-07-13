Halk Ekmek büfelerinin ilçelerde de sayısı artıyor
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Halk Ekmek büfelerinin ilçelerde de sayısı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, şehir merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfeleri açmaya devam ediyor.

Halk Ekmek büfelerinin ilçelerde de sayısı artıyor
13.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, şehir merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfeleri açmaya devam ediyor. Polatlı ve Temelli'de ilk kez satış büfeleri açacak olan Halk Ekmek Fabrikası, 14 Temmuz Salı günü saat 11.00'de noter huzurunda çeşitli noktalarda boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 halk ekmek büfesi için kura çekilişi gerçekleştirecek.

Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden olan Halk Ekmek, şehir merkezinden sonra çevre ilçelerde de severek tüketiliyor. Halk Ekmek satış büfelerinin sayısı ilçelerde de her geçen gün artıyor. Kahramankazan'da 1, Elmadağ'da 2, Ayaş'ta 1, Çubuk'ta 2, Akyurt'ta 1 ve Kızılcahamam'da 1 büfe açan Halk Ekmek Fabrikası, Polatlı'da 4 ve Temelli'de 1 yeni satış büfesi açacak. Polatlı, Haymana, Temelli ve Bala'nın da bulunduğu ilçeler ile Ankara'nın çeşitli semtlerinde boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 Halk Ekmek büfesi için ise noter huzurunda elektronik ortamda kura çekilişi yapılacak. 14 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenecek kura çekilişi ile yeni büfeler sahiplerini bulacak.

Büfelerin hak sahiplerine 2 yıllığına kiralanacağını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, "Aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlarken, ürettiğimiz 250 gramlık ekmekler 1 TL'den satılıyor. 27 ekmek teknesi için noter huzurunda kura çekilişi yapacağız. Halk Ekmek satış büfeleri bizim uç beylerimiz. Kura çekilişinin başta başvuru sahipleri olmak üzere tüm Ankara halkı için şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını istiyoruz" dedi.

450 başvuru yapıldı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası ilk kez Polatlı ve Temelli ilçelerinde ekmek satış büfesi açmaya hazırlanırken, Yenimahalle'de 4, Çankaya'da 4, Altındağ'da 1, Etimesgut'ta 3, Keçiören'de 7, Mamak'ta 2, Sincan'da 1 adet satış büfesi hizmet vermeye başlayacak. Boş, sözleşmesi sona eren ve yeni açılacak 27 Halk Ekmek satış büfesini işletmek için kura çekilişine Polatlı'dan 198, Yenimahalle'den 34, Keçiören'den 70, Sincan'dan 41, Mamak'tan 27, Etimesgut'tan 20, Çankaya'dan 29 ve Altındağ'dan 31 başvuru olmak üzere toplam 450 vatandaş başvuruda bulundu.

Halk Ekmek Fabrikası, geçtiğimiz ay düzenlediği kura çekilişi ile Başkent'in çeşitli noktalarında 45 Halk Ekmek satış büfesini hak sahipleriyle buluşturdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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