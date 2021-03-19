Halit Yerebakan kimdir?
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Halit Yerebakan kimdir?

19.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:55
Halit Yerebakan kimdir?

Hayatın Ritmi sunucusu Halit Yerebakan kimdir? Pek çok televizyon kanalında programlara katılan Halit Yerebakan, TRT bünyesinde de program yapmakta. Başarılarla dolu sağlık sektöründeki işleri ile adından sık sık bahsettiren ve gündeme gelen Halit Yerebakan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Halit Yerebakan kaç yaşında, nereli? Halit Yerebakan ne doktoru?

Hayatın Ritmi sunucusu Halit Yerebakan kimdir? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

HALİT YEREBAKAN KİMDİR?

Kalp ve Damar Cerrahı olan Halit Yerebakan, 08 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halit Yerebakan, Amerika ve Türkiye'de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayıp başarı bursu ile 2006 yılında tıp eğitimini tamamlamıştır.

Tıp fakültesine girdiği ilk yıl kalp-damar cerrahı olma hayalini kurmaya başlayan ve tüm eğitim dönemi boyunca kendisini bu branşta akademik olarak ilerlemeye adayan Halit Yerebakan, 2007 yılında girmiş olduğu Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda alanında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimine başlamıştır.

İhtisası süresince çalıştığı tüm hocalarının desteği ile uzmanlık eğitimi devam ederken 2011 yılında kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesi'nde çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirilmiş, buradaki çalışmaları neticesinde ise dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine yapmış olduğu tezi ile Mayıs 2012 yılında uzman olmuştur.

Halen aktif olarak kalp ve damar cerrahı olarak görevinine devam edip ve aynı zamanda sağlık okur-yazarlığının geliştirilmesi adına sağlık iletişimi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Halit Yerebakan'ın en büyük hayali sağlığını sürekli geliştiren bir toplum ve ülkemiz gençlerinin geleceklerine destek olup ülkemizdeki bilimsel alt yapıyı güçlendirmektir.

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