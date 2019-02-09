Ünlü Oyuncu Halit Ergenç, 9 Yıl Sonra Yine Atatürk Oluyor

En son "Vatanım Sensin"deki rolüyle çok konuşulan Halit Ergenç, yeni bir proje ile karşımızda. 9 yıl önce "Dersimiz Atatürk" adlı yapımla Atatürk'ü canlandıran başarılı oyuncu, şimdi de Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yapacağı "İlk Adım:1919"da Atatürk rolüne tekrar hayat verecek.

BİR TANKERİ BANDIRMA VAPURUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Milli mücadelenin 100. yılı için çekilen Abdullah Oğuz filminde toprakları işgal altındaki bir milletin son umudunu taşıyan Bandırma Vapuru'ndaki Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının kader yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak. Proje için ön hazırlıklar da tamamlandı. 1974 yapımı bir tanker, Tuzla'daki tersanede Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olacak şekilde yenilendi.

Dönemin ihtişamını yansıtan ünlü Saltanat Vagonu da Sirkeci Garı'nda tasarlanıp çekimlerin yapılacağı Beykoz Kundura Fabrikası'na taşındı. İç mekanlar için ayrıca aynı platoda birebir ölçülerde dekorlar hazırlandı. "İlk Adım: 1919"un şimdiye dek çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk filmi olacağı konuşuluyor.